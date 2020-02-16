Селин забил дебютный гол за Анортосис – украинец помог своей команде увеличить отрыв в чемпионате Кипра

Украинский защитник Евгений Селин забил свой первый гол в чемпионате Кипра и помог своей команде одержать важные очки в борьбе за титул.

Чемпионат Кипра, 20 тур

Анортосис – Неа Саламис – 3:2

Голы: Селин, 7, Галициос, 22, Дюриш, 81 – Онуегбу, 9, 44.

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Экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Селин забил дебютный гол в официальных матчах за Анортосис. Украинец ударом головой после навеса со штрафного открыл счет в матче против Неа Саламиса, который ведет борьбу за попадание в верхнюю шестерку чемпионата Кипра.

После этой победы Анортосис продолжает лидировать в турнирной таблице. Главный конкурент команды Селина, Омония из Никосии, в отчетном туре потеряла очки в матче с АЕЛом, и теперь отрыв Анортосиса составляет 4 зачетных балла.

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