Харьковский Металл усилится экс-защитником сборной Украины Евгением Селиным, сообщает Tribuna.

Селин покинул Анортосис и будет рассматривать другие европейские варианты

33-летний футболист последние два года выступал в Анортосисе, в составе которого забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 встречах. На прошлой неделе он покинул кипрский клуб и находится в поиске новой команды.

Напомним, Селин успел поиграть за Сталь, Металлист, Ворсклу, Динамо, греческие Платаниас и Астерас и венгерский МТК. Также провел 15 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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