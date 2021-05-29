Селин продолжит карьеру в Металле, – СМИ
Бывший защитник Динамо Евгений Селин возвращается в Украину.
Харьковский Металл усилится экс-защитником сборной Украины Евгением Селиным, сообщает Tribuna.
Селин покинул Анортосис и будет рассматривать другие европейские варианты
33-летний футболист последние два года выступал в Анортосисе, в составе которого забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 встречах. На прошлой неделе он покинул кипрский клуб и находится в поиске новой команды.
Напомним, Селин успел поиграть за Сталь, Металлист, Ворсклу, Динамо, греческие Платаниас и Астерас и венгерский МТК. Также провел 15 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора