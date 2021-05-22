"Евгений провел в Анортосисе хороший период, его команда недавно выиграла Кубок Кипра. У него закончился контракт с клубом, и теперь Евгений продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес со стороны других клубов Кипра, из Греции.

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За время выступлений на Кипре Селин получил хорошие отзывы в местном чемпионате. Также им интересовались в Венгрии и Польше. Думаю, скоро появится ясность, ведь Евгений в отличной форме и способен усилить многие команды", – заверил Панков в интервью Meta-ratings.

В Украине Селин известен по выступлениям за Ворсклу, Металлист и Динамо. Также он был основным левым защитником сборной Украины на Евро-2012.

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