Украинский защитник Евгений Селин стал игроком Десны, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

"Десна будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне": президент клуба назвал главную проблему черниговцев в УПЛ

33-летний защитник подписал контракт с командой Александра Рябоконя сроком на один год.

Напомним, Селин – воспитанник алчевской Стали, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. В Украине успел поиграть за Металлист (дважды), Ворсклу и Динамо. За рубежом защищал цвета греческих Платаниаса и Астераса, венгерского МТК и кипрского Анортосиса. Также в активе Евгения 15 матчей за сборную Украины (в том числе, и на чемпионате Европы 2012 года).

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21