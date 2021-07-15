Селин официально перешел в Десну
Черниговский клуб продолжает усиливать свой состав перед стартом сезона 2021/22.
Украинский защитник Евгений Селин стал игроком Десны, сообщает официальный сайт черниговского клуба.
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33-летний защитник подписал контракт с командой Александра Рябоконя сроком на один год.
Напомним, Селин – воспитанник алчевской Стали, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. В Украине успел поиграть за Металлист (дважды), Ворсклу и Динамо. За рубежом защищал цвета греческих Платаниаса и Астераса, венгерского МТК и кипрского Анортосиса. Также в активе Евгения 15 матчей за сборную Украины (в том числе, и на чемпионате Европы 2012 года).
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