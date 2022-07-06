Нападающий Миная Евгений Селезнёв ожидает возвращения в родной Донбасс после победы Украины над россиянами.

Знаменитый нападающий встретился с телеведущим Андреем Бедняковым, выложив совместное фото в Instagram. Не обошлось без эмоционального обещания от Селезнева.

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"Еще поедем на Донбасс-Арену и споем "Спят курганы темные", а затем на море в Мариуполь", – написал Евгений под фотографией.

Напомним, что Селезнёв является уроженцем Макеевки (Донецкая область), а родной город Беднякова – Мариуполь. Стоит отметить, что война вынудила пророссийского футболиста полностью изменить свое видение – футболист раскаялся за выступления в России и перешел на украинский язык.

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