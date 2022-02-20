"Я бы хотел стать спортивным директором. Следующий мой этап – пойду учиться в школу Кройффа (учебное заведение, которое готовит спортсменов и профессионалов в области спортивного менеджмента, – прим.), хочу ее закончить. А дальше увидим", – поделился Селезнёв на YouTube-канале Миная.

Селезнев: Если Минай вылетит из УПЛ, я закончу карьеру

Интересно, что Евгений может завершить игровую карьеру уже после завершения текущего сезона – раньше он выразил желание уйти из футбола, если Минай не сможет остаться в УПЛ.

Добавим, что Селезнёв сыграл в 16 поединках за закарпатцев в сезоне 2021/22, в которых записал в свой актив гол и результативную передачу.

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