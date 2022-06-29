"Мы разговаривали с Богдановичем (Шаран – прим.). Он очень хочет (чтобы я продлил контракт – прим.). Во-первых, я должен себя привести в порядок. Но я это уже сделал. Сначала думал, кончать или нет, но я еще не наигрался. Вижу, как молодые игроки тянутся ко мне. Понимаю, что им нужно передать что-нибудь. Полгода – и все, что у меня есть, я оставлю им. Как дальше они будут играть – это проблемы.

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Но я хочу показать, как нужно работать, как трудно не было бы на замене или в основе. И как следует делать свое дело. Я думаю, что это смогу. Я покажу своим трудом, что нужно делать. Если у меня будет стимул, если есть куда стремиться, работать, чтобы получать удовольствие, то 2 года я смогу делать то, что я могу делать", – рассказал Селезнев в программе Денисов Time.

Добавим, что Евгений присоединился к Минаю в 2021 году, сыграл в 16 поединках и отличился голом и ассистом. Селезнев остается третьим лучшим бомбардиром чемпионатов Украины (117 голов), до повторения рекорда Шацких и Реброва (123) осталось 6 взятий ворот.

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