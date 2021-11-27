"Минай заслуживал аплодисменты? Заслуживать – мало. Никто в копилку не даст три очка. Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Делали все возможное. Команда показала качественную игру во втором тайме. Не только по игре, но и по характеру, настоящим бойцовским качествам.

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Нам не стыдно людям в Закарпатье смотреть в глаза после этого матча. Очень поздравляю Динамо, Мистера с победой. Они действительно чемпионы, они заслуживают этого. Они подтвердили это. Минай заставил так играть Динамо во втором тайме или была недооценка? Не знаю, что сказать. Есть как есть. Потом нужно разбираться – Минай или нет, Динамо или нет. Есть счет 2:0, что еще говорить?

Мой момент у ворот Динамо? Мне тоже казалось, что может улететь, что я могу сделать? Не влетел же. Сохранит ли Минай прописку? Убежден, что сохранит", – отметил Селезнев в эфире УПЛ Online.

Напомним, Динамо уверенно по счету обыграло Минай (2:0), однако закарпатцы создали немало проблем "бело-синим".

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