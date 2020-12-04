"Я вообще не конфликтный человек... А относительно ситуации с Йовичевичем, то тут немного по-другому. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек указывать, на каком языке мне разговаривать.

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Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

Сначала я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Но я никому ничего не должен. Я очень хорошо говорю на украинском, но хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране", – сказал Селезнев в программе Вацко Live.

Напомним, после матча 9-го тура между Колосом и СК Днепр-1, в подтрибунном помещении у Евгения случился конфликт с главным тренером соперника. В ходе перепалки Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском. На что последний заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права указывать, на каком языке ему говорить в его стране. Дальнейший конфликт удалось погасить лишь с помощью работников Днепр-Арены, которые вывели Селезнева из подтрибунного помещения.

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