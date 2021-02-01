Похоже, у Руслана Костышина была действительно серьезная причина для отчисления Евгения Селезнева из Колоса.

Накануне Селезнева отчислили из команды по инициативе главного тренера. Причиной стало грубое нарушение режима.

Селезнев не в первый нарушал режим в Колосе – СМИ сообщило об ультиматуме клуба

Как сообщает UA-Футбол со ссылкой на собственные источники, 35-летний форвард прибыл на контрольный матч против брестского Руха в состоянии алкогольного опьянения, за что был сразу изгнан из команды. Ранее Колос сообщал, что Евгений сыграл в спарринге 10 минут, после чего его заменили, но источник утверждает, что он не играл вообще.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошлого года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами (все – с пенальти) и одним ассистом.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ