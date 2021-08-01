Закарпатцы благодаря голу на последних минутах сумели одолеть Александрию со счетом 1:0. Для 36-летнего форварда это был первый за более чем полгода матч.

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После поединка Евгений посетил послематчевую студию ТК Футбол, где неожиданно начал отвечать на вопросы журналистов на украинском языке. "Дякую за привітання. Це дуже приємно через півроку повернутись у великий футбол. Це дуже файні емоції... Ви пробачте мене за мою українську, але я буду більше нею спілкуватись", – заявил Селезнев и продолжил дальше говорить.

Интересно, что ветеран также дал "обет" не разговаривать около 6 месяцев с прессой.

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