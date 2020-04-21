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Селезнев заговорил на украинском – форвард поддержал Рух и Козловского

09:38 55 Читати українською
Селезнев заговорил на украинском – форвард поддержал Рух и Козловского
Евгений Селезнев / УАФ

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев поддержал своего друга Григория Козловского, который строит сверхсовременную базу для академии Руха.

"Григорий Петрович! Вы – очень искренний человек с очень большим сердцем. Если будет больше таких людей, как ты, то футбол в моей стране станет лучше. Я поддерживаю строительство твоей академии и призываю, чтобы это поддержала вся страна.

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Спасибо тебе за то, что ты есть", – сказал Селезнев в Instagram. Заметим, что Евгений разговаривал на украинском языке, хотя обычно 34-летний уроженец Макеевки общается на русском.

К слову, бывший форвард сборной Украины, который сейчас защищает цвета Бурсаспора, дружит с президентом Руха. В частности, они в одной компании встречали 2020 год в одном из заведений Трускавца.

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@hryhoriy_kozlovskyy @fc.ruh.lviv

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Теги
Видеоновости Рух Рух Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор Первая лига Турция Григорий Козловский
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