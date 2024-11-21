Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев выбрал лучшего наставника в УПЛ по состоянию на сейчас.

"Кто может стать "третьей силой" в УПЛ? Александрия. Хотя она, наверняка, уже ею стала.

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За то, что Ротань сделал с командой, можно лишь снять шляпу. Для меня в настоящее время он тренер № 1 в Украине. Очень его уважаю и люблю как футболиста, друга, кума. А то, что он сделал сейчас – просто посмотрите на это", – цитирует Селезнева Sport-Express.

Напомним, после 13-ти туров Александрия вместе с Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Обе команды набрали по 32 очка и идут без поражений.

К слову, Селезнев и Ротань вместе выступали за Днепр (с 2009 по 2011 годы).

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