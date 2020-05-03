Селезнев вспомнил самый большой штраф в своей карьере

Украинский легионер турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал о самом серьезном финансовом наказании.

"Кажется, 20 тысяч евро или 25. Когда разбил свою машину, Maserati", – сказал Селезнев на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram. К слову, форвард разбил свой автомобиль в 2011 году в период выступлений за донецкий Шахтер.

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Напомним, Селезнев – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере в 2002 году, за который выступал до 2009-го. Впоследствии Евгений еще дважды возвращался в лагерь "оранжево-черных": в сезоне 2011/12 и в 2016 году. Кроме "горняков" успел поиграть за киевский Арсенал, Днепр, российскую Кубань, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор и Бурсаспор.

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