В семье бывшего нападающего Шахтера, Днепра и национальной сборной Украины Евгения Селезнева пополнение.

В своих соцсетях Евгений Селезнев поделился радостной новостью – экс-футболист во второй раз стал отцом. Жена бывшего нападающего Валерия Аксельрод родила мальчика.

Селезнев стал амбассадором Федерации бокса Украины – обладатель Кубка УЕФА будет иметь особую миссию

Пара назвала сына Александром. Селезнев выложил фото в инстаграм с подписью: "Мы тебя ждали Александр Евгеньевич". Стоит заметить, что у 40-летнего экс-футболиста есть также сын от первого брака Руслан.

Селезнев завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Евгений выступал за ряд клубов, включая Шахтер, с которым выиграл Кубок УЕФА (2008/09).

Сейчас Селезнев выступает за медиаклуб Армат.

