Форвард Евгений Селезнев, похоже, все же рассматривает вариант с трансфером в Верес, если тот повысится в классе по итогам сезона.

35-летний ветеран разговаривал с Юрием Виртом относительно потенциального перехода, утверждает Андрей Сеньков в программе ТаТоТаке. Интересно, что сам наставник Вереса опроверг этот инсайд.

Селезнев провел переговоры с лидером Первой лиги – СМИ назвало важное условие для трансфера

По информации журналиста, клуб из Ровно настроен предложить Селезневу соглашение на полгода в случае выхода Вереса в УПЛ. Сам Евгений готов на серьезные финансовые уступки, чтобы все же стать лучшим бомбардиром УПЛ. Чтобы выйти на "чистое" первое место, ветерану надо забить 8 мячей. Селезнев, к слову, даже отказал в трансфере клубу из Казахстана.

Напомним, Евгений был исключен из состава Колоса после конфликта на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Верес же имеет хорошие шансы на повышение в классе. Команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея еще три поединка в запасе.

Селезнева трижды хотели выгнать из Колоса: Засуха – о скандале с Евгением, главной претензии к игроку и его будущем