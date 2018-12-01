"Селезнев в дубле, тренируется на "огороде" с детьми" – Пироженко прокомментировал ситуацию футболиста

Агент Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал, почему футболист не играет в турецком чемпионате и переведен в дубль.

"Ситуация с сегодняшним положением Евгения в Акхисаре очень неприятна. Клуб ведет себя непрофессионально по отношению к футболисту. Жаль. Ведь Евгений помог команде впервые в истории выиграть трофеи, пробиться в еврокубки. Все было супер?

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Ситуация усугубилась еще летом, когда из команды ушел Окана Бурук. С ним просто не продлили соглашение. Пришел боснийский тренер, который продержался три месяца. А потом? Как бы это помягче сказать... Команду возглавил настоящий физрук. Серьезно. За два месяца он своими интригами развалил Акхисар.

На финише трансферного окна Галатасарай был готов купить Селезнева за 1 млн евро. И это мы говорим о трансфере футболиста, которому 34 года! Но президент Акхисара отказался отпускать украинца. Мы приняли его решение. Женя тренировался, играл, отдавал всего себя. Даже с повреждениями выходил на поле. На уколах. Обидно.

Я знаю, что это интервью попадет в турецкую прессу. Хочу, чтобы главный тренер просто сказал правду, если он, конечно, настоящий мужчина, вместо того, чтобы в интервью поливать грязью футболиста. Врать.

Селезнев переведен в дубль, его не пускают на базу первой команды, заставляя поддерживать форму на "огороде" с детьми. Никто ничего нам в лицо не объяснял. Мы готовы принять решение и уйти с поднятой головой. Нужно уметь расставаться красиво. Мы с чистым сердцем можем сказать: "Спасибо, Акхисар. Ты и твои невероятные болельщики навсегда останутся в наших сердцах". И каждый пойдет своей дорогой", – рассказал Пироженко порталу Команда 1.

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