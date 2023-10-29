"Не знаю, как меня записали. Брали, как скаута. Сейчас выполняю эти функции. Должен быть коннект между игроками и руководством.

"Там, где деньги – меня нет": Селезнев оценил перспективы СК Днепр-1 после ареста Коломойского

Я недавно завершил карьеру, поэтому мне это немного лучше дается. Если чем-то могу помочь, я помогу.

Как Юрий Максимов повлиял на коллектив? 5 первых матчей мы не проиграли, 4 из них выиграли. Он очень квалифицированный тренер. Что мне нравится, это очень хорошая атмосфера в команде. Это очень важно, чтобы показывать результат, потому что футболист должен быть доволен", - сказал Селезнев в комментарии пресс-службе Кривбасса.

Напомним, Евгений уже не впервые не может объяснить, чем занимается в СК Днепр-1, намекая на роль "свободного художника".

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