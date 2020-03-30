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Селезнев убежден, что в паре с Милевским разорвал бы чемпионат Турции

21:48 48 Читати українською
Селезнев убежден, что в паре с Милевским разорвал бы чемпионат Турции
Евгений Селезнев / Сайт Бурсаспора

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев оценил перспективы своего дуэта с Артемом Милевским в Турции.

Бомбардир "крокодилов" не сомневается в успехе сотрудничества со своим соотечественником.

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"У тебя контракт с брестским Динамо заканчивается в декабре? Дай Бог выйду с Бурсаспором в элиту, то обязательно поговорю с руководством. Я наш тандем представить могу, а вот команда – нет. На двоих у нас по системе гол + пас было бы минимум 30 очков", – заявил Селезнев в разговоре с Милевским на YouTube-канале Миля.

Отметим, что именно украинец является лучшим бомбардиром Бурсаспора в лиге – 8 голов и 2 ассиста в 22 матчах.

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Теги
Артем Милевский Артем Милевский Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор Турция Украинцы за рубежом
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