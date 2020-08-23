Селезнев стал игроком Колоса, – СМИ

Селезнев присоединится к Колосу на правах свободного агента, сообщил Александр Денисов в эфире программы Великий футбол.

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По его информации, форвард уже подписал соглашение с клубом из Ковалёвки, однако срок и финансовые условия пока не разглашаются. Добавим, что Селезнев находился в статусе свободного агента еще с 4 августа.

К слову, нападающий провел в составе Бурсаспором 28 матчей в сезоне 2019/20, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста.

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