Селезнев стал игроком Колоса, – СМИ

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ПСЖ – Бавария: стартовые составы на финал Лиги чемпионов
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ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 5300
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Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧЛига чемпионов — 22 авг 4817
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