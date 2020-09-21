"Эмоции сейчас положительные. Я очень хорошо себя чувствую. Мы во Львове, и мы общаемся сейчас на украинском языке. Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. И я сказал на представлении в Колосе, что хочу побить рекорд по голам.

Противоречивый ассист Селезнева в видеообзоре матча Рух – Колос – 1:2

Мне приятно, что наша команда выиграла 2:1, это очень важно для нас, важные три очка. И мне приятно это чувствовать как игроку нашего клуба.

Очень приятно, что болельщики пришли смотреть матч чемпионата Украины, я могу только пригласить всех в каждом матче посещать наш футбол. Такая атмосфера очень приятна и футболистам, и президентам, и болельщикам", – поделился Селезнев в комментарии официальному сайту Колоса.

Напомним, Селезнев ассистом помог клубу из Ковалёвки переиграть Рух (2:1). Форвард вернулся к чемпионату Украины через 3 года после своего ухода за границу.

Колос полурезервным составом удержал победу над Рухом – Селезнёв отметил возвращение в УПЛ ассистом из офсайда