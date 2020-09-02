"По большому счету, я начинаю свою историю с Колосом с приятными эмоциями, потому что за 3 года из любителей построить стадион, попасть в Лигу Европы... Одним из моих пожеланий было, чтобы название Ковалёвка попало в группу Лиги Европы.

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Я очень доволен, что попал сюда. Вы все видите эти замечательные условия. Для меня они всегда играли меньшую роль – гораздо важнее коллектив, ребята, команда. Я играл в Днепре, поэтому за общение и доверие друг к другу можно отдать любые условия. Надеюсь, ничто не помешает мне побить рекорд и достичь команде своих целей", – поделился Селезнев на официальной презентации новичков Колоса.

Отметим, что знаменитый форвард подписал однолетнее соглашение с клубом из Ковалёвки, а до этого три года выступал за пределами Украины. Кроме него, к Колосу присоединились воспитанники Динамо Кучерук, Исаенко и Кравченко, а также защитник Новак.

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