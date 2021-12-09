– Наделали вы сегодня шума с Сенькивым.

– Я наделал? Или он?

– Ваши с ним отношения.

– У меня нет с ним отношений, я его знать не знаю.

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– За Андрея уже заступился депутат ВР Гончаренко и попросил полицию взять под контроль ваши угрозы физического насилия. Не боитесь привлечения к ответственности?

– За что именно?

– Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.

– Гончаренко – это тот, что из Одессы?

– Да.

– Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?

– А у вас плохое отношение к трансгендерам?

– Нет. Но если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда?

– Наверное, он пошутил.

– Не знаю. Как можно такое на себя сказать?

– Поедете к нему в студию и будете разбираться?

– Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то. Гончаренко написал это, но пусть он за собой смотрит. За мной смотреть не надо.

– Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.

– А я нечестно играю?

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– Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.

– Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал. Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: "Я так думаю". Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.

– Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.

– Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это. За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав.

– Так на кого вы кричали на том видео?

– Я ничего не буду говорить.

– А какой тренер Леонов: мягкий или злой?

– Хороший, очень хороший. Хороший мужик.

– Он справляется с футболистами в раздевалке, контролирует ее?

– Конечно. Я не понимаю, почему каждый день говорят вранье. Это чистый бред. Я только из-за этого и разозлился. Я могу извиниться только за слова, которые я сказал матом. А по-человечески я от своих слов не отрекаюсь. И никогда не отрекусь. То, что я сказал, я считаю это правильным. Если человек врун, то он врун. Мне жалко родителей, которые его воспитали.

– Еще он говорил, что вы любите погулять и выпить. Тоже вранье?

– А он со мной сидел? Если ты сидишь со мной, тогда можешь что-то сказать. А кто такой Сенькив? Он не журналист, он просто берет и врет. Он не знает ситуации, зачем врать? – сказал Селезнев в коментарии Tribuna.

Напомним, в сети появилась аудиозапись, на которой Евгений Селезнев угрожает физически поквитаться с журналистом Андреем Сенькивым за его высказывания.

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