"УПЛ изменилась кардинально. Здесь вообще ничего удивительного. Это остатки того чемпионата, который был. Селезнев как изменился? Селезнев стал думать, как продолжить свою карьеру.

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Сейчас моя главная мотивация – стать первым бомбардиром в УПЛ. Да, честно, я не скрываю. Я пришел только за этим, хочу это сделать. Если бы я остался в Украине – был бы на 50-60 голов уже впереди. Переход в Кубань – моя ошибка", – сказал Селезнев в программе Трендец.

Напомним, последним клубом Евгения был Бурсаспор – в сезоне-2019/20 украинец провел в футболке турецкого клуба 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста. В начале сезона-2020/21 нападающий присоединился к Колосу.

У Селезнева 111 голов в УПЛ – его опережают Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

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