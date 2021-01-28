"Где у меня была самая маленькая зарплата, не считая первого контракта? Наверное сейчас, в Колосе.

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У меня были лучшие предложения в финансовом плане. В два раза где-то. В Турцию поехать. Но я хочу побить рекорд – сейчас я готов это сделать. Что будет через год – не знаю", – сказал Селезнев в комментарии YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Напомним, 35-летний форвард присоединился к Колосу в августе 2020 года, перейдя в ковалевскую команду на правах свободного агента из турецкого Бурсаспора. В текущем сзони провел 12 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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