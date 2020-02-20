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Селезнев признался, почему не собирается ставать тренером

08:57 94 Читати українською
Селезнев признался, почему не собирается ставать тренером
Евгений Селезнев / Сайт УАФ

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры игрока.

"Есть план, но сейчас не хочу говорить. Тренером – нет, это поколение я не смогу тренировать. Я понимаю футбол в каком-то своем мелком пространстве. Возможно, я понимаю только это, возможно, я пока не понимаю, что еще я не понимаю в связи со своей неопытностью.

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Но, думаю, тренер из меня будет не самый лучший. А если ты не лучший – ты никто. Ты это понимаешь, ты был лучшим, а если ты второй, есть только одна золотая медаль. Поэтому я знаю, что буду делать дальше. Я разговаривал с Григорием Козловским", – пояснил Селезнев для YouTube-канала Миля.

К слову, именно украинец является лучшим бомбардиром Бурсаспора в текущем сезоне. В активе 34-летнего форварда семь голов и один ассист в 16 матчах турецкой Лиги 1.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Турция Григорий Козловский Бурсаспор Бурсаспор
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