Селезнев признался, почему не собирается ставать тренером

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры игрока.

"Есть план, но сейчас не хочу говорить. Тренером – нет, это поколение я не смогу тренировать. Я понимаю футбол в каком-то своем мелком пространстве. Возможно, я понимаю только это, возможно, я пока не понимаю, что еще я не понимаю в связи со своей неопытностью.

Селезнев – о своей игре за Малагу: Трудно жить, когда у тебя самая большая зарплата в команде

Но, думаю, тренер из меня будет не самый лучший. А если ты не лучший – ты никто. Ты это понимаешь, ты был лучшим, а если ты второй, есть только одна золотая медаль. Поэтому я знаю, что буду делать дальше. Я разговаривал с Григорием Козловским", – пояснил Селезнев для YouTube-канала Миля.

К слову, именно украинец является лучшим бомбардиром Бурсаспора в текущем сезоне. В активе 34-летнего форварда семь голов и один ассист в 16 матчах турецкой Лиги 1.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера