Форвард Колоса Евгений Селезнев рассказал, не планирует ли повесить бутсы на гвоздь в ближайшее время.

"Трудный вопрос. Я очень много сейчас тренируюсь. Люблю хоккей, бокс. У меня в неделю по 11-12 тренировок параллельно с футболом. Пока выдержит мой организм – буду до конца.

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Хочу побить рекорд. Для меня это идея фикс, это все для меня", – сказал Селезнев в комментарии Футбольному формату.

Заметим, Максим Шацких является лидером бомбардирской гонки УПЛ за все время – в его активе 124 гола. Евгений Селезнев пока забил 116 мячей.

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