Селезнев принес вторую победу Минаю на зимних сборах
Минай оказался сильнее узбекской Согдианы в спарринге. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Контрольные матчи
Минай – Согдиана – 1:0
Гол: Селезнёв, 68, (пен.)
Нереализованный пенальти: ?, 80 (Согдиана)
Минай одержал вторую победу на зимних сборах, обыграв вице-чемпиона Узбекистана – Согдиану. Закарпатцы больше владели мячом и имели несколько неплохих моментов усилиями Наумца и Касимова – второй умудрился попасть в перекладину.
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Во втором тайме Селезнёв вышел на замену и сделал результат. Евгений заработал пенальти на 68-й минуте, который сам и реализовал. Согдиана могла отыграться на 80 минуте, но игрок узбекской команды не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот.
Добавим, что завтра, 20 февраля, закарпатцы сыграют заключительный матч на сборах против перволигового Агробизнеса.
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