"Селезнев подошел после матча, сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить. Он на рекорд идет, никак не может... Но играл сегодня – в порядке.

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Говорит, что мы его не брали – для нас он уже очень старый. Мы молодежи стараемся доверять", – сказал Максимов в эфире ТК Футбол 1.

За всю свою карьеру Евгений забил 116 голов в УПЛ и надеется превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). После перехода в Минай Селезнев еще не забивал.

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