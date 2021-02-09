Напомним, Селезнев не так давно покинул расположение Колоса на турецких сборах. Форварда отстранили от занятий с командой якобы из-за грубого нарушения режима. Окончательное решение о сотрудничестве клуб пока не принял.

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Тем временем Селезнев вернулся к тренировкам на базе Колоса. Сначала ему позволили заниматься только индивидуально рядом с командой U-19, но позже допустили к тренировке вместе с юными футболистами.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошло года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами (все с пенальти) и одним ассистом.

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