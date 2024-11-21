"Я вообще тогда ехал в Металлист, с которым договорились о контракте. В Шахтере в то время я не играл. В финале Кубка УЕФА даже в заявку не попал – на то были свои причины, не хочу вдаваться в них. Поэтому я ехал не в ссылку, а наоборот, на волю, как я считал. Потому что у меня забрали самое ценное – футбол.

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Я ехал по трассе и свернул на город Днепр за два дня до игры Днепр – Металлист. Как сейчас помню минуты, когда начал разминаться в первом тайме. Новый стадион... Я знал, что у Днепра болельщики фантастические, но не представлял насколько! Что они делали на трибунах в этом матче! Я выходил на второй тайм с одним желанием – дайте мне мяч, и я что-то придумаю. Получилось забить.

До определенного времени, в возрасте где-то до 22 лет, я не играл, а просто наслаждался. Не имело разницы, какой была зарплата. Мяч, тренировки, фанаты – все, больше ничего не нужно!" – цитирует Селезнева Sport-express.

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