Селезнев после матча с Динамо устроил жесткую перепалку с Караваевым – камеры все зафиксировали
Форвард Миная Евгений Селезнев снова оказался на первых полосах СМИ не из-за футбольных достижений.
Сразу после матча с Динамо (0:2) 36-летний форвад Миная конфликтовал с Александром Караваевым. Все это происходило в подтрибунном помещении НСК Олимпийский.
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Селезнев: Буя, ну какого х*я он свистит, бл**ь, в штрафной?
Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
С: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
К: А для чего?
С: Поговорим.
К: Для чего?
С: Ну просто поговорим.
К: Зачем мне с тобой разговаривать? (В этот момент Селезнев уходит – прим. Футбол 24) Ну и все.
С: (обращается уже к другому – прим. Футбол 24) Ну ты видел? Я чисто, су*а, мяч забирал.
На этом перепалка между представителями Миная и Динамо завершился. Интересно, что это уже не первый конфликт Селезнев в этом сезоне – после поединка 2-го тура против Александрии ветеран тоже "запомнился" спором.
К слову, Динамо благодаря победе возглавило турнирную таблицу УПЛ с девятью очками, Минай с тремя зачетными баллами идет 10-м.
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