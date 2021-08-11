Форвард Миная Евгений Селезнев снова оказался на первых полосах СМИ не из-за футбольных достижений.

Сразу после матча с Динамо (0:2) 36-летний форвад Миная конфликтовал с Александром Караваевым. Все это происходило в подтрибунном помещении НСК Олимпийский.

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Селезнев: Буя, ну какого х*я он свистит, бл**ь, в штрафной?

Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.

С: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.

К: А для чего?

С: Поговорим.

К: Для чего?

С: Ну просто поговорим.

К: Зачем мне с тобой разговаривать? (В этот момент Селезнев уходит – прим. Футбол 24) Ну и все.

С: (обращается уже к другому – прим. Футбол 24) Ну ты видел? Я чисто, су*а, мяч забирал.

На этом перепалка между представителями Миная и Динамо завершился. Интересно, что это уже не первый конфликт Селезнев в этом сезоне – после поединка 2-го тура против Александрии ветеран тоже "запомнился" спором.

К слову, Динамо благодаря победе возглавило турнирную таблицу УПЛ с девятью очками, Минай с тремя зачетными баллами идет 10-м.

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