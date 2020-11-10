"Последние слова Евгения Селезнева были направлены к главному тренеру СК Днепр-1 Игорю Йовичевичу. Суть в том, что обе команды вели себя агрессивно на Днепр-Арене, которая для Селезнева почти родная. Он был очень мотивирован, но слишком, потому реагировал практически на все возгласы и на все, что происходило.

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Я не считаю, что футболисты должны это делать. И, кстати, в личной беседе я Селезневу это объяснил, что не совсем корректно себя так вести. Если будут болельщики, ты же не будет всем им отвечать? Вообще должна быть какая-то субординация между футболистом и тренером. Выяснение отношений продолжилось в подтрибунном помещении, где Игор Йовичевич предложил Селезневу разговаривать на украинском языке, хотя перед тем нападающий Колоса почему-то обратился к тренеру СК Днепр-1 на английском. Вот на основе этого и было продолжение.

На следующий день, насколько мне известно, Селезнев написал смс Йовичевичу с извинениями. Поэтому, я считаю, этот эпизод надо закончить, забыть и идти дальше. И надо помнить, что свои эмоции нужно беречь и понимать, что эти люди являются публичными и должны оставлять все эмоции на футбольном поле, а за полем все заканчивается. Выяснять отношения уже никому не нужно", – сказал Цыганик в программе "Цыганик Live".

Напомним, гол Евгения с пенальти помог Колосу победить (2:0) и подняться на 5 место в турнирной таблице УПЛ. Днепряне остались на 10 строчке.

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