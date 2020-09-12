"Замечательные эмоции, ребятам спасибо, хорошо настроились на матч. Первая игра на новом стадионе – мы вернулись домой, это очень важно. Хотелось выиграть и поздравить нашего президента с рождением сына.

Буряк озвучил шансы Десны и Колоса в дебютной Лиге Европы

Лига Европы? Мы готовились к ФК Львов. Мы не готовились еще к Арису, еще ни одного матча я не смотрел, но помощники работают. Специально, чтобы шаг за шагом готовились. Буду сейчас смотреть их матчи, готовиться.

Селезнев? Евгения не было из-за того, что он получил травму. Полез в общую группу тренироваться и травмировался. Мечтал сыграть, но травмировался. Ничего, восстановится и будет радовать нас", – сказал Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Колос разгромно победил Львов во втором туре УПЛ (4:0), а уже 17 сентября на команду з Коваливки ждет первый поединок в Лиге Европы против Ариса. Начало – в 21:00.

Колос разгромил Львов в первом матче на новом стадионе – арендованные динамовцы организовали четыре гола