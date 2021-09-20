Опытный нападающий не смог помочь своей команде избежать поражения от полтавчан, но уже привычно был в центре внимания.

Ворскла – Минай – 2:0 – видео голов и обзор матча

В течение матча Селезнев активно ругался с арбитрами, после игры жаловался Юрию Максимову, но наиболее эффектно проявил себя после свистка на перерыв. По дороге в подтрибунное помещение форвард показал кому-то на трибунах средний палец. Скрины – Sport.ua.

Напомним, Селезнев стремится побить бомбардирский рекорд УПЛ за всю историю. Для этого ему нужно забить еще 8 голов. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий 7 раз появлялся на поле в матчах Миная, но результативными действиями не отличался.

Ворскла уверенно разобралась с Минаем и приблизилась к зоне еврокубков