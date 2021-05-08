Украинский нападающий Евгений Селезнев сравнил стили игры днепровской команды во время работы с испанским и украинским специалистами.

"Знаю, некоторые считают, что Маркевич с Днепром выехал в финал Лиги Европы на багаже, который заложил Рамос. Я не согласен с этим.

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При Рамосе мы играли четко. Были системы, схемы. Что сказал – то и делали.

Маркевич развязал нам руки. Мы стали более расслабленными. Больше кайфовать начали от футбола", – сказал Селезнев в комментарии BF.

Напомним, Рамос тренировал Днепр с 2010 по 2014 годы. На тренерском мостике его заменил Маркевич, который в сезоне 2014/15 вывел команду в финал Лиги Европы.

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