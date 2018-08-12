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Селезнев отличился в матче с Бешикташем

23:08 47 Читати українською
Селезнев отличился в матче с Бешикташем
Евгений Селезнев / Фото: соцсети

Украинец Евгений Селезнев сумел забить гол в матче против Бешикташа.

Бешикташ принимает Акхисар Беледиеспор Евгения Селезнева в 1 туре чемпионата Турции.

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На 56-й минуте матча украинец забил гол, сократив счет до 1:2.

Теги
Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бешикташ Бешикташ Турция Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор
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