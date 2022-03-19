"Насколько мне известно, в Ужгороде осталось 12 наших футболистов. Первые дни десять с момента начала войны все они были шокированы, однако сейчас начали немного двигаться – при случае бегают, играют в футбол. Если есть такая возможность и окружающая ситуация спокойна, то ее обязательно нужно использовать.

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Один из оставшихся в Ужгороде – Евгений Селезнев. Как раз после сборов к нему привезли сына, поэтому ехать в Киев смысла не видит. Между тем, по его словам, свой дом в окрестностях столицы он предоставил людям", – поделился Шаран в комментарии UA-Футбол.

Напомним, 24 февраля россияне вероломно напали на Украину, считая, что смогут нас легко завоевать. Впрочем, ВСУ испортили захватнические планы противника и дают достойный отпор.

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