Переход Евгения Селезнева в закарпатский коллектив приобретает все более реальных очертаний. Журналист Игорь Бурбас раскрыл отдельные детали.

"У Селезнева уже месяц есть договоренность с Кобиным: если Минай оставят в УПЛ, форвард придет бить свой рекорд (он хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины – Футбол 24).

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И вопрос не о заработке. Учтите, что бюджет закарпатцев – самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды – это, по сути, одна зарплата Селезнева в Колосе, то есть 500 тысяч гривен", – написал Бурбас в своем Twitter.

Заметим, Минай сейчас находится в шаге от возвращения в УПЛ. Клуб может заменить в элите Олимпик, который недавно снялся из соревнований. Евгений Селезнев, в свою очередь, с 1 июля является свободным агентом.

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