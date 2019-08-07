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Селезнев официально покинул Малагу

13:33 48 Читати українською
Селезнев официально покинул Малагу
Евгений Селезнев / Малага

Форвард Евгений Селезнев завершил свои выступления в составе испанского клуба.

Малага на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с Евгением Селезневым.

Селезнев назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию игрока и клуба. Украинский нападающий провел за "анчоусов" всего 12 матчей после своего зимнего перехода с Акхисар. Ближе к концу кампании Селезнев потерял доверие тренерского штаба Малаги, который четко дал понять, что не рассчитывает на него в будущем.

Ранее претендентом на подписание 34-летнего страйкера называли турецкий Гезтепе.

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Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Испания Трансферы Украинцы за рубежом
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