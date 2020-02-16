Селезнев очередным голом помог Бурсаспору одолеть команду Гладкого

В 22 туре Первой лиги чемпионата Турции сошлись команды украинских форвардов Евгения Селезнева и Александра Гладкого.

Чемпионат Турции, Первая лига, 22 тур

Бурсаспор – Адана Демирспор – 2:1

Голы: Траоре, 11, Селезнев, 37 (пен) – Акьюз, 69.

Удаление: Хурмачи (Б).

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Претененты на повышение в классе встретились на поле Бурсаспора. Евгений Селезнев вышел в стартовом составе и стал автором, как оказалось впоследствии, решающего удара с пенальти. Для него это взятие ворот стало 7 в текущем розыгрыше чемпионата. Экс-нападающий Шахтера и Днепра провел на поле 79 минут. Гладкий участия в матче не принимал.

После этой победы Бурсаспор поднялся на второе место в турнирной таблице, которое гарантирует выход в Суперлигу. Правда, уже завтра команду Селезнева может потеснить Эрзурум, который сыграет свой матч 22 тура против Аданаспора.

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