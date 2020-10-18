Евгений Селезнев отметился дебютным голом с пенальти после возвращения в УПЛ и сумел спасти ничью для команды из Ковалевки в поединке против Зари.

Дебютный гол Селезнева после возвращения в Украину в видеообзоре Заря – Колос – 1:1

Для 35-летнего нападающего это уже 15-й гол в истории чемпионата Украины, забитый после выхода на замену, сообщает Sport.ua. Таким образом Евгений обогнал по этому показателю экс-форварда Шахтера Луиса Адриано (14 голов).

Первую строчку в этом рейтинге занимает бывший легионер Шахтера Эдуардо (22 мяча).

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