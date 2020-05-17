Селезнев ностальгическим фото вспомнил выступления за сборную Украины

Украинский нападающий турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев имеет теплые воспоминания о национальной команде.

Евгений Селезнев опубликовал в своем Instagram фото в "сине-желтой" футболке. "Хорошие воспоминания! Национальная сборная!" – подписал фото 34-летний игрок.

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Напомним, последний раз Евгений вызывался в команду Шевченко еще в 2018 году. За сборную Украины форвард провел 58 матчей, в которых отметился 11-ю голами.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Селезнев сыграл в 22-х матчах и забил 8 мячей.

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