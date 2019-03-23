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Селезнев не попал в заявку Малаги на матч Сегунды из-за сотрясения мозга

14:25 26 Читати українською
Селезнев не попал в заявку Малаги на матч Сегунды из-за сотрясения мозга
Евгений Селезнев / Соцсети

Нападающий Малаги Евгений Селезнев не поможет своей команде в следующем матче.

Украинский форвард не попал в заявку Малаги на поединок 30 тура второго по силе чемпионата Испании против Химнастика.

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Это связано с тем, что в прошлом туре Селезнев получил сотрясение мозга в матче против Нумансии, сообщает Eldesmarque. Сроки восстановления форварда пока неизвестны.

Напомним, украинец перешел в Малагу в январе этого года. Нападающий выходил в 9 матчах, но результативными действиями не отличался. Поединок Химнастик – Малага состоится 24 марта, начало в 17:00.

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Теги
Испания Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Сегунда Украинцы за рубежом
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