Селезнев не помог Малаге избежать поражения в матче с Осасуной

Осасуна на выезде одержала волевую победу над Малагой Евгения Селезнева.

Испания. Сегунда, 29-й тур

Малага –Осасуна -– 1:2

Голы: Адриан, 15 – Р. Гарсия, 47, Виллар, 75

"Пришла платежка за газ – 103 тысячи гривен", – Селезнев объяснил, почему в свое время отправился играть в Кубань

Малага в родных стенах уступила лидеру Сегунды Осасуне. "Анчоусы" смогли забить первыми усилиями Адриана, который отличился после ассиста Густаво Бланко Лещука, однако сразу после перерыва гости сначала восстановили паритет, а позже вышли вперед.

Украинский нападающий Евгений Селезнев вышел на замену на 78-й минуте встречи. В одном из эпизодов после удара Селезнева мяч попал в руку сопернику, но арбитр не решился поставить одиннадцатиметровый удар. В итоге Евгений не смог отличиться результативными действиями и помочь своей команде одержать хотя бы ничейный результат в центральном поединке 29-го тура Сегунды.

После этого матча Осасуна с 57 продолжает лидировать, а Малага с 50-ю пунктами осталась на четвертой позиции.

"Он – лучший защитник Украины", – Селезнев не считает ошибкой переход Ракицкого в Зенит