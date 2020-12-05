"Как отношусь к прозвищу "кормилец"? Да никак. Кормил, кормлю и буду кормить. И себя, и всех, кто рядом со мной. Подожди, а что значит "кормилец"? А ты не кормилец? А кто здесь из мужчин не кормилец? Или те, кто пишут, не кормильцы?

Селезнев: Крым на данный момент русский – у меня там мама живет, мне что, от мамы отказаться?

Я не обращаю внимание на диванных пид***сов, извини за выражение перед камерой. Которые не могут ничего, кроме пи**еть. Сидят в телефоне, чтобы кого-то грязью облить.

Я не до конца все взвесил. Я просто пошел играть в футбол. Как люди в нашей стране идут что-то продавать и зарабатывать. В Украине люди уже перестали ходить на стадионы. Я не получал мотивации.

Я должен был учесть, что конфликт между странами, что ты не можешь подвергать себя такой критике на ровном месте. Ты публичное лицо, игрок сборной Украины, у тебя Евро. Я не все взвесил, но я никогда не ставил деньги выше футбола", – подчеркнул Селезнев в интервью Вацко Live.

Напомним, форвард покинул Днепр и присоединился к Кубани в феврале 2016 года, однако уже летом покинул Россию, перебравшись в Шахтер. Сейчас Селезнев выступает в составе Колоса из Коваливки.

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