"За что Шевченко на меня обиделся? Я не знаю, это у Андрея Николаевича нужно спросить. Да уже и нет смысла говорить. Это выбор главного тренера. Значит, не подхожу сборной – может, я действительно ей не подхожу, и он не видит меня в составе.

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Каждый тренер выбирает себе команду. Да, я хотел еще поиграть за сборную Украины после Турции. На тот момент я считал, что мог помочь, забивая в Турции. Не знаю, почему ставили на других футболистов. Но это также выбор тренера. Нормально к этому отношусь.

Шевченко говорил, что все, кто, по их мнению, претендуют на место в сборной, могут ему позвонить... Не думаю, что это будет корректно. Я не думаю, что имею право позвонить главному тренеру и задать вопрос – почему я не в сборной. Значит, он так решил.

Я считаю неправильным, если футболист звонит главному тренеру с вопросом – почему я не в сборной. Значит, это выбор главного тренера, и его нужно принять", – поделился Селезнев в интервью Вацко Live.

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