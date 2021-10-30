"Три сильнейших защитника, против которых я играл? Пике, Ракицкий. Но их не три, а гораздо больше. Кьеллини хороший, Боатенг, Бонуччи.

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А насчет лучших игроков атаки... Назову Пирло, Иньесту, Хави, Месси и Златана, наверное. Против Криштиану Роналду я не играл", – сказал Селезнев в интервью SportArena.

Напомним, Евгений пытается побить бомбардирский рекорд УПЛ, выступая за Минай. В 10 проведенных матчах 36-летний футболист отметился лишь одним ассистом.

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