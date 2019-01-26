Селезнев начнет матч против Тенерифе на скамейке – Бланко Лещук появится на поле с первых минут

Известен стартовый состав Малаги на поединок 23-го тура Сегунды против Тенерифе.
Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньис назвал 11 игроков, которые выйдут на поединок против Тенерифе с первых минут.
"Акула намочила порох": почему Малаге и Бланко Лещуку нужен киллер Селезнев, "как бальзам на душу" – реакция из Испании
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев начнет матч со скамейки запасных. Зато арендованный у донецкого Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук попал в стартовый состав.
Напомним, до матча Малага подходит вице-лидером чемпионата, отставая от Гранады на одно очко.