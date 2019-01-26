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Селезнев начнет матч против Тенерифе на скамейке – Бланко Лещук появится на поле с первых минут

26 января 21:17 58 Читати українською
Селезнев начнет матч против Тенерифе на скамейке – Бланко Лещук появится на поле с первых минут
Селезнев начнет матч против Тенерифе на скамейке / Фото ФК Малага

Известен стартовый состав Малаги на поединок 23-го тура Сегунды против Тенерифе.

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньис назвал 11 игроков, которые выйдут на поединок против Тенерифе с первых минут.

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Форвард сборной Украины Евгений Селезнев начнет матч со скамейки запасных. Зато арендованный у донецкого Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук попал в стартовый состав.

Напомним, до матча Малага подходит вице-лидером чемпионата, отставая от Гранады на одно очко.

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Испания Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Сегунда Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенерифе Тенерифе
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