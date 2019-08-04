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Селезнев может вернуться в Турцию – на украинца уже есть претендент

12:03 119 Читати українською
Селезнев может вернуться в Турцию – на украинца уже есть претендент
Евгений Селезнев / ФК Малага

Нападающий Малаги Евгений Селезнев имеет варианты продолжения карьеры в хорошо знакомой для себя Турции.

Турецкий Гезтепе заинтересован в услугах Евгения Селезнева. Клуб уже контактировал с представителями 34-летнего украинца относительно потенциального перехода, информирует Sabah.

Селезнев покинет Малагу в ближайшие дни, – испанские СМИ

Наставник Гезтепе Тамер Туна лично хочет видеть экс-форварда сборной Украины в своей команде и гарантирует ему место в основном составе. Селезнев может добраться турецкому клубу бесплатно, ведь уже в ближайшие дни, вероятно, разорвет контракт с Малагой, в которой не сумел закрепиться (12 матчей, 346 минут, 0 голов).

К слову, Селезнев имеет опыт выступлений в Турции в составе Карабюспора и Акхисара. В прошлом году украинец был близок к переходу в Галатасарай.

В сезоне 2018/19 Гезтепе финишировал на 15-й позиции турецкой Суперлиги.

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